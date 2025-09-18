চাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ২৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তাদের প্যানেলের নাম ‘সম্প্রীতি শিক্ষার্থী জোট’।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান শিবিরের নেতাকর্মীরা।
২৬ সদস্যের এই প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন রনি। সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন শিবিরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাহিত্য সম্পাদক সাইদ বিন হাবিব। এ ছাড়াও সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন সাজ্জাদ হোসেন মুন্না।
তফসিল অনুযায়ী চাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১২ অক্টোবর। নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমাদানের সবশেষ তারিখ আজ (১৮ সেপ্টেম্বর)।
২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।