চসিকের দায়িত্ব কে সামলাবে, লন্ডন পৌঁছে জানালেন মেয়র

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন লন্ডন সফরের সময় সংস্থাটির প্রশাসনিক দায়িত্ব সচিব ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আমিনের হাতে থাকবে বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি তিনি রোববার (৯ নভেম্বর) লন্ডন থেকে গণমাধ্যমকে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন

এর আগে ৭ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টায় মেয়র সফরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

লন্ডন যাত্রার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, মেয়র চট্টগ্রামের দায়িত্ব কাউকে না দিয়েই বিদেশ সফরে গেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডন থেকে মেয়র বিবৃতি দেন।

মেয়র বলেন, তার লন্ডন সফরের সব খরচ তিনি নিজস্ব অর্থায়নে বহন করছেন। এর আগে তার কানাডার টরন্টো সফরের খরচও তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহন করেছিলেন। সরকার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ঠিকাদার বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ এই সফরের অর্থায়ন করছে না।

বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি চসিকের গাড়ি বা জ্বালানি ব্যবহার করেন না এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ও জ্বালানি ব্যবহার করেন। এছাড়া মেয়র জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানিয়েছেন এবং কোনো ধরনের গুজবের প্রতি বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

