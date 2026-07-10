চট্টগ্রাম বলাকা আবাসিকের নির্বাচন সম্পন্ন

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এক্সেস রোডস্থ ঐতিহ্যবাহি বলাকা আবাসিক এলাকা পরিচালনা কমিটির নির্বাচন শুক্রবার (১০ জুলাই) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডা. মোহাম্মদ নুরুল মোস্তফা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ।
সেক্রেচারি নির্বাচিত হয়েছেন মো. ইউছুফ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন জিল্লুর রহমান। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন মো. নেজাম উদ্দিন, নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন মো. নুরুল আজিজ। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কাজী মো. খায়রুল আজম, নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন মো. রহিম উদ্দিন।
উদবসমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এম এ ছফা চৌধুরী। এছাড়া নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নজরুল ইসলাম ও মো. আবু ছিদ্দিক। নির্বাচন চলাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাকলিয়া থানা পুলিশের একটি টিম সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি