চট্টগ্রাম নগরী পানির ওপর ভাসছে না

৬০ কিলোমিটার আয়তনের একটি সিটি করপোরেশন। আমরা পায়ে হেঁটে যেটুকু পানির মধ্যে আমি হাঁটলাম এটা ৬০ ফুটও হবে না। সর্বোচ্চ ৩০ ফুট জায়গা হবে। আমি নিজে পায়ে হেঁটে এর মধ্যে দিয়ে এসেছি। একগোছা পানি হবে। এটাও যে কারণে হয়েছে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনাদের কাছে।আপনারা জানেন, সিটি করপোরেশনের অনেক খালের মধ্যে ৩৬টি খাল সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যেটা সংক্ষেপে সিডিএ। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানপাওয়ারের ঘাটতি থাকার কারণে তারা ২০১৬ সালে প্রকল্পটি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন শুরু করে। ২০১৯ সালে সমাপ্ত না হওয়ায় টাইম বর্ধিত হয়ে ২০২২ সাল হয়। ২২ সালে সমাপ্ত না হওয়ায় এটি ২০২৪ করা হয়। ২৪ সালেও সমাপ্ত না হওয়ায় ২০২৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সময়ে সময়ে টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না। আমার কাছে যেটুকু রিপোর্ট রয়েছে ৩০টি খালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৫টি খালের কাজ এমন পর্যায়ে আছে সেটি খুব একটা পানিকে বিঘ্ন ঘটাবে না। আমরা যে খালের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এটি ৩৬টি খালের মধ্যে যে ছয়টি খাল বাকি আছে তার মধ্যে একটি, হিজড়া খাল। আপনারা জানেন খাল নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করার সময় যখন আপনি কনস্ট্রাকশন করবেন স্টিল স্ট্রাকচার মাধ্যমে রিটেইনিং ওয়াল ব্যারিকেড তৈরি করতে হয়। যাতে উল্টো দিক থেকে মাটি বা কাদা পানি এসে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ককে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। ঠিক এ খালটিরও মাঝখান দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল।
ইঞ্জিনিয়ারিং কোর সেনাবাহিনী মনে করেছিল ১৫ মের মধ্যে তারা কাজটি সম্পন্ন করে রিটেইনিং ওয়ালটি উইথড্র করে নিয়ে খালটি সচল করবে। হঠাৎ মহান আল্লাহর সৃষ্টি বর্ষার আগে অতিবৃষ্টি হয়ে যাবে এটি না আমরা জানতাম, না ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকজন জানত। এখন যেহেতু ঘটনা ঘটেছে। দুই একদিন হয়তো এ এলাকার মানুষ একটু কষ্ট পেয়েছেন। এখন পানি নিষ্কাশন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তারা রিটেইনিং ওয়াল যেটি দেওয়া আছে স্টিল স্ট্রাকচারের সেগুলো উইথড্র করে খালটি সচল করে দেবে। বর্ষা মৌসুম পার হওয়ার পরে শুষ্ক মৌসুম শুরু হওয়ার আগে তারা আবার তাদের পুরোনো প্রক্রিয়ায় ফিরে গিয়ে খালটির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের কাজ করবে।
এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সিটি গভর্নমেন্টের দাবি নতুন নয়। এটা প্রায় ১৫-৩০ বছরের দাবি। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র ৭০ দিন হয়। এটা নিয়ে আমরা গবেষণা করব। প্রয়োজনে টেকনিক্যাল কমিটি করব। বিশেষজ্ঞ কমিটি করব। সব মিলিয়ে আমরা দেখব। সিটি গভর্নমেন্ট যদি জনগণের যদি মঙ্গল হয় তাহলে অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী উনি এ বিষয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ নেবেন।
স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শনের সময় চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।