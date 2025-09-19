চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেন করার দাবিতে অবরোধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেন করার দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে মহাসড়কের চন্দনাইশ অংশে ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ করা হয়৷ এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
মানববন্ধন বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কটিতে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। অপ্রশস্ত এই সড়কটি ৬ লেন করার দাবি দীর্ঘদিনের। বারবার আশ্বাস মিললেও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।
ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় চলাচল বন্ধ ও লাইসেন্স ছাড়া চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।
উল্লেখ্য, গত সোমবার চন্দনাইশ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বউ-শাশুড়িসহ তিনজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। একই সপ্তাহে পটিয়া ও লোহাগাড়ায় বাসচাপায় দুইজনের মৃত্যু হয়।