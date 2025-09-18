চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ায় বাসচাপায় নারীর মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে আবারও বাসচাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। এ নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এই মহাসড়কে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া অংশে শহরমুখি মিনিবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আঘাত করে। এ সময় পথচারী নারী চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান।
পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, ‘দুর্ঘটনায় একজন নারী নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। গাড়িটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
এর আগে, গত সোমবার চন্দনাইশে বাস সিএনজি সংঘর্ষে বউ-শাশুড়িসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। পরদিন মঙ্গলবার মহাসড়কের লোহাগাড়া চুনতি এলাকায় বাসচাপায় এক যুবকের মৃত্যু হয়।