চট্টগ্রামে পৃথক সেনা অভিযানে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, আটক ১

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে পৃথক দুটি অভিযানে অস্ত্র ও বিপুল গুলি উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এর মধ্যে ফটিকছড়িতে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর খরণদ্বীপ ইউনিয়নের জৈষ্ঠপুরা এলাকায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযান চালানো হয়।
এ সময় জলদস্যুদের একটি আস্তানা থেকে দুটি শটগান ও ১৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ওই জলদস্যু চক্র কর্ণফুলী নদীতে মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। পুরো চক্রকে ধরতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলছে।
অন্যদিকে শনিবার রাত ২টা থেকে রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত ফটিকছড়ির লেলাং ইউনিয়নে অভিযান চালায় খিরাম আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা। মেজর সাইফুর রহমান তুর্জোর নেতৃত্বে ২০ জন সেনাসদস্য ওই অভিযানে অংশ নেন। প্রথমে নোয়া হাট এলাকার একটি বাড়ি তল্লাশি চালানো হলেও কিছু পাওয়া যায়নি। পরে গোপালঘাটা এলাকার বখতিয়ার উদ্দিন মঞ্জুর বাড়ি থেকে অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
সেখানে একটি চায়না পিস্তল, একটি পয়েন্ট টুটু অস্ত্র, ১৯৯ রাউন্ড গুলি, পাঁচ রাউন্ড অ্যামুনিশন, দুটি ব্লাঙ্ক কার্তুজ, একটি এফসিসি, ১৩টি মোবাইল ফোন, দুটি পাসপোর্ট, দুটি মদের বোতল, একটি পেনড্রাইভসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র মেলে। এ ছাড়া তিনটি চাকু, একটি চেইন, একটি রাবার স্টিক, দুটি ডকার ও দুটি সিমকার্ডও উদ্ধার করা হয়।
আটক বখতিয়ার উদ্দিন মঞ্জু ও উদ্ধার করা অস্ত্র–সরঞ্জাম ফটিকছড়ি থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।