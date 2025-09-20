চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ!

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। আইসিসির মেগা টুর্নামেন্টটি শেষ করে পাকিস্তান নিজেদের মাঠে আতিথ্য দেবে অস্ট্রেলিয়াকে। এরপর বাবর-শাহিনদের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা রয়েছে। আসন্ন সফরে দুটি টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। আইসিসির ভবিষ্যৎ সূচি (এফটিপি) অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাটিতে দুই টেস্টের সঙ্গে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল সালমান আগাদের। তবে বাংলাদেশে পাকিস্তানের পরবর্তী সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে না বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে নতুন সূচিতে হতে পারে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজ। দুটি টেস্ট এবং তিনটি ওয়ানডে খেলতে ২০২৬ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে আসবে পাকিস্তান। এরপর ২৬ মার্চ শুরু হতে পারে দুই দলের লড়াই। দুই টেস্টের একটি মিরপুর শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং আরেকটি হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পরবর্তীতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের সবগুলোই চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে। তবে ম্যাচগুলোর দিনক্ষণ এখনও চ’ড়ান্ত হয়নি। জানা গেছে, সিরিজ নিয়ে বিসিবি নিজেদের প্রস্তাবনা দিয়েছে পিসিবিকে। তারা এখনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। পাকিস্তান সিরিজ শেষ করে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশ দলের। তবে ওই সিরিজের সূচিও এখনও ঠিক হয়নি।