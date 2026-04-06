চট্টগ্রামে ইটভাটার মাটির জন্য কাটা গর্তে পড়ে প্রাণ গেল দুই শিশুর

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নে ইটভাটার জন্য মাটি কাটার ফলে সৃষ্টি হওয়া পানিভর্তি গর্তে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

নিহত দুই শিশু হলো ওই এলাকার হাবিবুর রহমানের মেয়ে সাকি (৯) এবং জাকির হোসেনের মেয়ে সানজিদা (১১)।

হারুয়ালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন চৌধুরী জানান, ইটভাটার জন্য মাটি কাটার কারণে তৈরি হওয়া গর্তে পানি জমে ছিল। সেখানে খেলতে গিয়ে দুই শিশু পানিতে পড়ে যায় এবং এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

এদিকে খবর পেয়ে ভূজপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

