চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক কার্ডিওভাসকুলার কনফারেন্স

চট্টগ্রাম সোসাইটি অব ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি (সিএসআইসি)-এর উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক কার্ডিওভাসকুলার কনফারেন্স ‘কার্ডিকন ২০২৫’। আগামী ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৫৫০ জনের বেশি চিকিৎসক অংশ নেবেন এবং উপস্থাপিত হবে ১০০টিরও বেশি গবেষণাপত্র।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডা. সন্দিপন কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অবহিতকরণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়।
কার্ডিকন সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটির কো-অর্ডিনেটর ডা. কাজী শামীম আল মামুনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কার্ডিকন সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতি ডা. মো. নূর উদ্দিন তারেক, সিএসআইসি সভাপতি ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম চৌধুরী, অর্গানাইজিং কমিটির সেক্রেটারি ডা. আ. ই. ম. নূর উদ্দিন জাহাঙ্গীর, সিএসআইসি জেনারেল সেক্রেটারি ডা. আনিসুল আউয়াল এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি ও কার্ডিকন অর্গানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এস. এম. ইফতেখারুল ইসলাম। এছাড়া পাবলিকেশন কমিটির কনভেনর ডা. মো. খোরশেদ আলম ও সায়েন্টিফিক সাব-কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি ডা. মো. মাহফুজুর রহমান বক্তব্য দেন।
সভায় জানানো হয়, সম্মেলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও চিকিৎসকরা অংশ নেবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন পর্তুগালের প্রফেসর ফুয়াসটু জে পিন্টু, ইতালির প্রফেসর এন্থোনিও কলোম্বো, যুক্তরাষ্ট্রের ডা. রফিক আহমেদ ও প্রফেসর চৌধুরী এইচ আহসান, মালয়েশিয়ার প্রফেসর ডা. সাজলি সাহলান বিন কাসিম ও ডা. মো. শাওয়াল ফাইজাল বিন দাতো মোহাম্মদ, ভিয়েতনামের ডা. ফেম নাত মিনহ, পাকিস্তানের ডা. গোলাম হুসাইন সোমরু, নেপালের ডা. অরুণ মাসকেই এবং ভারতের প্রফেসর অশোক শেঠ, ডা. অরিন্দম পান্ডে, ডা. আফতাব খান ও ডা. সৌম্য কান্তি রায়।
পাশাপাশি দেশের খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করবেন ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ কনসালটেন্ট ডা. এন এ এম মোমেনুজ্জামান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চিফ কনসালটেন্ট প্রফেসর ফজিলা-তুন-নেছা মালিক, ইউনাইটেড হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর মো. আফজালুর রহমান, এভারকেয়ার হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর আতাহার আলী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজেসের সাবেক পরিচালক মীর জামাল উদ্দিন, বর্তমান পরিচালক প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাজমুল হোসাইন এবং ইউনাইটেড হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. কায়সার নসরুল্লাহ খান। এছাড়াও বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ শফিউদ্দিন, মেম্বার সেক্রেটারি প্রফেসর ডা. এ এফ খবির উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. মো. খালেকুজ্জামান ও জেনারেল সেক্রেটারি ডা. খন্দকার আসাদুজ্জামানসহ অনেকে অংশ নেবেন।