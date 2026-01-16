চট্টগ্রামের ১৬ আসন : ১১ দলীয় জোটের কে কোন আসনে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতায় চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ৯টি, এলডিপি ২টি, এনসিপি ১টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১টি, খেলাফত মজলিস ১টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি ও নেজামে ইসলাম পার্টি ১টি আসনে লড়বে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতার বৈঠকে সারাদেশে ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টার পর রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণা দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে জোটের সমঝোতায় জামায়াতে ইসলামী ৯ আসন নিজেদের জন্য রেখেছে। আসনগুলো হলো– চট্টগ্রাম–১ (মীরসরাই), চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ), চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড), চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম–৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম–১০ (ডবলমুরিং–হালিশহর–পাহাড়তলী), চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া), চট্টগ্রাম–১৬ (বাঁশখালী)। চট্টগ্রাম–১ (মীরসরাই) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান, চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি) আসনে মোহাম্মদ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে মুহাম্মদ আলা উদ্দীন, চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে মো. আনোয়ার ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান) আসনে মো. শাহজাহান মঞ্জু, চট্টগ্রাম–৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে এটিএম রেজাউল করিম, চট্টগ্রাম–১০ (ডবলমুরিং–হালিশহর–পাহাড়তলী) আসনে মুহাম্মদ শামসুজ্জামান হেলালী, চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে শাহজাহান চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম–১৬ (বাঁশখালী) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

চট্টগ্রামে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য জোট এলডিপিকে দেয়া হয়েছে ২টি আসন। আসন দুটি হল– চট্টগ্রাম–১২ (পটিয়া) ও চট্টগ্রাম–১৪ (চন্দনাইশ)। চট্টগ্রাম–১২ পটিয়া আসনে এলডিপির প্রার্থী এম এয়াকুব আলী ও চট্টগ্রাম–১৪ চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া আংশিক আসনে দলটির প্রার্থী ওমর ফারুক।

নির্বাচনী ঐক্য জোটে জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপিকে চট্টগ্রাম–৮ (বোয়ালখালী–চান্দগাঁও) আসনটি দেয়া হয়েছে। এই আসনে এনসিপির প্রার্থী মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ।

নেজামে ইসলাম পার্টিকে চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালী) আসনটি দেয়া হয়েছে। এ আসনে দলটির প্রার্থী মো. নেজাম উদ্দীন। চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসকে একটি আসন দেয়া হয়েছে। এ আসনে দলটির প্রার্থী মো. নাসির উদ্দীন। ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতায় চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনটি খেলাফত মজলিসকে দেয়া হয়েছে। এ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ ইমরান।

চট্টগ্রাম–১১ (বন্দর–পতেঙ্গা) আসনটি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে দেয়া হলেও আসনটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম–১১ বন্দর–পতেঙ্গা আসনে দলটির প্রার্থী মো. নূর উদ্দিন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি। প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। ভোটগ্রহণ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। একই দিনে বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

