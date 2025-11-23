চকবাজার থানা থেকে পুলিশ কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের চকবাজার থানার এএসআই অহিদুর রহমান নামে এক পুলিশ কর্মকর্তা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে থানার ব্যারাকের টয়লেট থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, নিহত অহিদুর রহমানের বাড়ি নোয়াখালী জেলার কবিরহাট থানার বনিদত্ত বাজারে। তার বাবার নাম মো. শহীদুল্লাহ ও মায়ের নাম হাসিনা আকতার।
চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ‘নাইট ডিউটি করার পর ফ্রেশ হতে টয়লেটে গিয়েছিলেন অহিদুর। পরে অনেকক্ষণ সেখান থেকে বের না হওয়ায় অন্যরা দরজায় টোকা দেন। কিন্তু তার কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় দরজা ভেঙে দেখা যায়, তিনি ফাঁস দিয়েছেন।
ওসি আরও বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।