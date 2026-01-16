গণভোট নিয়ে যারা সমালোচনা করছেন তাদের জানার পরিধি কম : শফিকুল আলম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, গণভোট নিয়ে যারা সমালোচনা করছেন, তাদের জানার পরিধি কম।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় শাহ সৈয়দ আহমদ গেছুদারাজ (রহ.)-এর মাজার শরিফ জিয়ারতকালে তিনি এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, পুরো পৃথিবীতেই সরকার গণভোট নিয়ে পক্ষ নেয়। আমরা সংস্কারের পক্ষে, দেশের অপশাসন দূর করতে হবে। শেখ হাসিনার মতো যেন আর কেউ দৈত্য-দানব না হয়, সেজন্য হ্যাঁ ভোটের পক্ষে রয়েছি। চুরি-চামারি বন্ধ করতে হলে হ্যাঁ ভোট দিতে হবে। তারা ব্যাংকের টাকা চুরি করে খেয়ে গেছে, এখন এর দায়িত্ব বর্তমান সরকারের ওপর।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কার বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, রুমিন ফারহানার আশঙ্কা অমূলক। এই সরকারের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। আমরা আমাদের কাজ দিয়েই তা প্রমাণ করব।
প্রেস সচিব নির্বাচনী শঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। গতকাল কেবিনেট বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এবার ফ্রি, ফেয়ার, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন হবে। নিরাপত্তার সকল প্রস্তুতি শেষ। রিটার্নিং ও পোলিং অফিসারদের কার্যক্রমও সম্পন্ন।
এ সময় আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাপসী রাবেয়া, থানা ওসি জাবেদ-উল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কফিল উদ্দিন মাহমুদসহ স্থানীয় প্রশাসন ও মাজার কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।