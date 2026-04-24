গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহতের প্রচেষ্টা চালালে রাজপথে প্রতিরোধ করব

ক্যাম্পাসগুলোকে অস্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কেউ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যাহত করার কোনো প্রচেষ্টা চালায় রাজপথে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের প্রতিরোধ করব বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী।
শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে রাজনৈতিক নেতারা ও নাগরিকদের দলে যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বলেন, ‘সরকার জ্বালানি সংকট থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কিন্তু সরকারকে খোলাসা করে বলতে হবে কেন লোডশেডিং হচ্ছে। সরকার বলছে যে জ্বালানি আছে। কিন্তু আমরা পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জ্বালানি পাচ্ছি না।’
এসএসসি পরীক্ষার্থীরা আমাদেরকে ফোন দিচ্ছে, লোডশেডিংয়ের কারণে তারা পড়াশোনা করতে পারছে না। তাদের পড়ালেখায় ব্যাহত হচ্ছে এবং মার্কেটগুলোতে দেখছি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিম্নমুখী হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা গত ১৭ বছর একসঙ্গে ছিলাম যাতে ভবিষ্যতে যদি কেউ বাংলাদেশে নতুন করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের বিরুদ্ধে যাতে আগামীর লড়াই, সংগ্রামটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।’