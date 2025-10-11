খুলনা ও রংপুরের ফাইনাল আজ

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »

আগামীকাল (রোববার) এনসিএল টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসরের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে রংপুর এবং খুলনা বিভাগ। তার আগে সিলেটে গতকাল (শনিবার) আনুষ্ঠানিক ফটোসেশন করেছেন দুই দলের অধিনায়ক আকবর আলি এবং মোহাম্মদ মিঠুন। রংপুরের অধিনায়ক আকবর বলেন, ‘ফাইনাল ম্যাচ যদিও, তারপরেও আমি বলবো এটা একটা অন্য আট-দশটা ম্যাচের মতোই একটা ম্যাচ। কিন্তু এটার হয়তো বা সিগনিফিকেন্সটা একটু বেশি। আমরা যেরকম গেম প্ল্যান করে নামি, হয়তোবা ওই গেম প্ল্যানগুলো নিয়েই আসব। আর চেষ্টা থাকবে অবশ্যই ম্যাচ জেতার।’
আরও যোগ করেন, ‘সঠিক সময়ে আমরা মোমেন্টামটা পেয়েছি এবং ওটা কাজে লাগছে আমাদের। তো সেইম চেষ্টাটাই থাকবে যে একটা জাস্ট একটা নরমাল ম্যাচের মতো প্ল্যান করা এবং ওইভাবে করে এক্সিকিউট করার ট্রাই করা।’
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নাসির ফর্মে ফেরায় আনন্দিত আকবর বলেন, ‘নাসির ভাই আসলে প্রত্যেকটা টিমের জন্যই আমার মনে হয় একটা অ্যাসেট। আর বোলিংয়ের কথা যদি বলেন, টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দেখবেন যে উনি নতুন বলেই বল করছিলেন, পাওয়ার প্লেতে বোলিং করছিলেন। আর শেষের, টুর্নামেন্টের শেষ ভাগে এসে উনি টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেছেন।’
প্রসঙ্গত, সিলেটে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে চট্টগ্রাম বিভাগকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে খুলনা বিভাগ। শনিবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারেও হেরেছে চট্টগ্রাম। চট্টলার দলটিকে ৪ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে রংপুর বিভাগ।
এদিকে, অনেক দিন ধরে ট্রফি না পাওয়া খুলনাকে এই ট্রফি উপহার দিতে চান অধিনায়ক মিঠুন, ‘অনেক লম্বা সময় খুলনায় ট্রফি যায়নি। টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই আমাদের খেলোয়াড়রা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে এই ট্রফিটা আমরা নিতে চাই। নতুন একটা ম্যাচ (ফাইনাল), চেষ্টা থাকবে সেরাটা দেওয়ার। ডে ওয়ান থেকেই আমাদের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মোটিভেশন এটাই ছিল যে আমরা খুলনাকে ট্রফিটা উপহার দিতে চাই।’

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও