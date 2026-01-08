খাগড়াছড়িতে পাহাড় কেটে পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দরে জমি ভরাটের জন্য নির্বিচারে পাহাড় কেটে পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগের বিষয়ে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার।
তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন তদন্ত সম্পন্ন করে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ ঘটনায় নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দেশের পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। পাহাড় কাটা বা অবৈধভাবে জমি ভরাটের মতো কর্মকাণ্ড যদি ঘটে তাহলে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
উল্লেখ্য, এ বিষয়ে একটি জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযোগের সত্যতা যাচাই ও প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন উপদেষ্টা।