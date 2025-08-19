ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবি সভাপতির বৈঠক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
এশিয়া কাপ সামনে রেখে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে ফিটনেস ক্যাম্প ও স্কিল অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। এরই মধ্যে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মিরাজ-শান্তরা।
পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়ে গতকাল অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এরপর আজ (মঙ্গলবার) সকাল দশটায় রাজধানীর একটি পাঁচ-তারকা হোটেলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জানা গেছে, বৈঠকে চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটার ছাড়াও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিসিবির পরিচালকরা। পাশাপাশি মেডিকেল বিভাগের চিকিৎসক, কোচিং স্টাফের সদস্যরাও ছিলেন। সেখানে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ড সভাপতি বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেছেন, দিয়েছেন নানা দিকনির্দেশনা।
বৈঠকে উপস্থিত থাকা এক সদস্য ঢাকা পোস্টকে বলেন, ‘বিসিবি সভাপতি নিজে কিছু প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। মেডিকেল বিভাগ থেকেও কিছু প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে; সেখানে চিকিৎসা সেবা নিয়ে কথা হয়েছে। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে উইকেট নিয়ে কথা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভেন্যু বাড়ানোর কথাও উঠে এসেছে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যত কম ব্যবহার করা যায়, যত দূরত্ব রাখা যায় এ বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ দিয়েছেন ক্রিকেটারদের।’
আরও যোগ করেন, ‘মিরপুর স্টেডিয়ামে একটা সুইমিংপুল দেওয়া যায় কি না সেই চেষ্টার কথা হয়েছে। আর ডিপিএলের একটি ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ভ্রমণটা অনেক বেশি হয়ে যায় ঢাকার অদূরে খেলা হলে। তখন রমজান থাকে যে কারণে সেহরি খেয়েই যেতে হয়। সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে করা যায় কি না এটা নিয়েও কথা হয়েছিল।’