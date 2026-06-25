কবি নির্মলেন্দু গুণ, তাঁর উচ্চারিত কবিতা

জাহেদুল ইসলাম বাঁধন »
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার অন্যতম প্রধান কবি নির্মলেন্দু গুণ। তিনি তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, মানবতা, শোষণবিরোধী চেতনা এবং দেশপ্রেমকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়। তাঁর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তা পাঠকের হৃদয়ে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তাই নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।
১৯৪৫ সালের ২১ জুন নেত্রকোনার বারহাট্টায় জন্মগ্রহণ করেন নির্মলেন্দু গুণ। ষাটের দশকে তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতায় নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তোলেন। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহজ-সরল ভাষা, তীব্র আবেগ এবং সমাজ-রাজনীতির প্রতি গভীর সচেতনতা। তিনি মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাকিস্তানি শাসকদের দীর্ঘ শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় দেশের অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন। নির্মলেন্দু গুণও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামী চেতনা এবং বাঙালির আত্মত্যাগের ইতিহাস উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।
‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’
নির্মলেন্দু গুণের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতাগুলোর একটি হলো ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’। এই কবিতায় তিনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসকে কাব্যিক ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবিতাটি শুধু একটি সাহিত্যকর্ম নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচিত হয়। এই কবিতা নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।
নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর কবিতায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
নির্মলেন্দু গুণ শুধু মুক্তিযুদ্ধের কবি নন, তিনি প্রতিবাদ ও মানবতার কবিও। তাঁর কবিতায় অন্যায়, বৈষম্য, শোষণ এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ দেখা যায়। তিনি মানুষের অধিকার ও মুক্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিনি শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখেননি; বরং তা মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন।
বর্তমান প্রজন্মের কাছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাকে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাঁর কবিতাগুলো দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু অতীতের স্মারক নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও এক মূল্যবান সম্পদ।
নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধ অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তাঁর কবিতায় স্বাধীনতার স্বপ্ন, বাঙালির সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম অনন্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নির্মলেন্দু গুণের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।