কক্সবাজারে তিনটি কামানের গোলা নিষ্ক্রিয় করল সিটিটিসি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলায় উদ্ধার হওয়া তিনটি কামানের গোলা নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল।
বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে ঈদগাঁও ইউনিয়নের ভোমরিয়াঘোনা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বিল এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দলটি। পরিদর্শক মোসাদ্দেক কায়সারের নেতৃত্বে বিশেষ প্রযুক্তি ও নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে গোলাগুলো ধ্বংস করা হয়। অভিযান চলাকালে এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়।
পুলিশ জানায়, গত ১৮ মে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের জুমনগর এলাকায় ভাঙারি ব্যবসায়ী মো. নুরুল আজিমের বাড়িতে কামানের গোলাসদৃশ তিনটি বস্তু পাওয়া যায়। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুগুলো জব্দ করে এবং বিষয়টি সিটিটিসির বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলকে অবহিত করে।
বোমা নিষ্ক্রিয়করণের পুরো কার্যক্রম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ঈদগাঁও থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এটিএম শিফাতুল মাজদার।
ঈদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম বলেন, কামানের গোলাসদৃশ বিস্ফোরক উদ্ধারের পর এলাকায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে সেগুলো নিরাপদে ধ্বংস করায় স্বস্তি ফিরে এসেছে।