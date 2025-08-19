এবার চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেলেন মির্জা আব্বাস

সুপ্রভাত ডেস্ক »
এবার চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে একটি ফ্লাইটে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ব্যাংককের উদ্দেশে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে রওনা হন তিনি।
বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, সকালে একটি ফ্লাইটে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেছেন মির্জা আব্বাস।
এর আগে ১৫ আগস্ট স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে লন্ডন যান বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তিনিও চিকিৎসার জন্য লন্ডন গেছেন।
এ ছাড়া বর্তমানে স্ত্রীসহ চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে আছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।