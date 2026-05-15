এনসিপি মহানগর আহ্বায়ক কমিটির ২২ নেতাকর্মীর পদত্যাগ

চট্টগ্রাম মহানগর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদ্য ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটি থেকে ২২ জন নেতাকর্মী পদত্যাগ করেছেন।
পদত্যাগকারীদের মধ্যে একাধিক যুগ্ম আহ্বায়ক, যুগ্ম সদস্যসচিব, সহসাংগঠনিক সম্পাদক, সম্পাদক ও সদস্য রয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ মে) সকালে বর্তমান কমিটির দফতর সম্পাদক রাফসান জনি রিয়াজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
যুগ্ম আহ্বায়ক:
১. সৈয়দ এহছানুল হক
২. কামরুল কায়েস
যুগ্ম সদস্য সচিব:
১. মো: সোহরাব চৌধুরী
২. হামিদুল ইসলাম
৩. বদিউল আলম
৪. মোহাম্মদ সরোয়ার আলম
৫. ইকবাল মাসুদ
সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক:
১. রকিবুল ইসলাম
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক:
১. ডা. মাহতাব উদ্দিন আহমদ
২. হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ
৩. সাদমানুর রহমান চৌধুরী
৪. সুফি মোহাম্মদ মিনহাজ
৫. মোহাম্মদ কারিওল মাওলা
৬. মোহাম্মদ আকরাম হোসেন
৭. মোশাররফ হোসেন রবিন
৮. নুরুল আবছার সাইবান
৯. মোস্তফা রাশেদ আজগর
দফতর সম্পাদক:
১. মোহাম্মদ রাফসান জানি রিয়াজ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক:
১. আলহাজ্ব মোঃ নুরুদ্দীন
সহ প্রচার ও প্রকাশনা:
১. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন
সদস্য:
১. মোঃ ওমর সাঈদ
২. তাহজীব চৌধুরী
পদত্যাগীরা বলেন, অযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, টাকার বিনিময়ে পদ বাণিজ্য, নারী কেলেঙ্কারি ও মামলা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগও তোলা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মীর মোহাম্মদ শোয়াইবকে আহ্বায়ক এবং আরিফ মঈনুদ্দিনকে সদস্য সচিব করে ১৬৮ সদস্যের এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।