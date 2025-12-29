এনসিপিতে যোগ দিলেন আসিফ মাহমুদ, করবেন না নির্বাচন

সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন।
গতকাল সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। দলে তাকে মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য আসিফ মাহমুদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না বলেই জানা গেছে।

নাহিদ ইসলাম জানান, এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসিফ মাহমুদ এখন থেকে দলের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

এর আগে ঢাকা ১০ থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন পত্রও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। একই সাথে তার সমর্থকরা কুমিল্লা-৩ আসন থেকেও মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন। যদিও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনটিতেই তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তথ্য জানা যায়নি।

