ইসি ঘোষিত রোডম্যাপ সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীলনকশা: ডা. তাহের

‘নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ একটি সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার নীলনকশা’ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে কুমিল্লায় সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে অংশ নিয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
ডা. তাহের বলেন, “প্রচলিত পদ্ধতি ও নতুন পিআর পদ্ধতি; দুটোর মধ্যে একটি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত রোডম্যাপ ঘোষণা ইসির বড় ধরণের অপরাধ। নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে রিফর্ম চার্টারের মাধ্যমে আগামী নির্বাচন করতে বাধ্য করবে জামায়াতে ইসলামী।”
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রোডম্যাপ অনুযায়ী, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলসহ অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ শুরু হবে, যা চলবে অক্টোবর পর্যন্ত। এ ছাড়া নভেম্বরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করার পরিপল্পনা রয়েছে ইসির।