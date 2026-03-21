ইরান থেকে শুক্রবার (২০ মার্চ) দিবাগত রাত ১টা ৩৫ মিনিটে চার্টাড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন ১৮৬ জন বাংলাদেশি।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানায়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইরান থেকে ১৮৬ জন বাংলাদেশি ২০ মার্চ দিবাগত রাত ১টা ৩৫ মিনিটে চার্টাড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন।
বিমানবন্দরে ইরান ফেরত বাংলাদেশিদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আটকে পড়া বাংলাদেশিদের তেহরান থেকে আজারবাইজান সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক পথে নিয়ে আসা হয়। এরপর আজারবাইজান সীমান্ত থেকে বাকু পর্যন্ত সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকুর বিমানবন্দর থেকে বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে তাদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।
গত বছরের জুনে ইরানের সঙ্গে মার্কিন-ইসরায়েলের যুদ্ধের সময়ও ইরান থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়। সে সময় ইরান থেকে সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশিরা বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফেরেন।