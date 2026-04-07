ইরানের ক্লাস্টার মিসাইল আঘাত হানল ইসরায়েলে

দখলদার ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে নতুন করে ক্লাস্টার মিসাইল ছুড়েছে ইরান। যা ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে সরাসরি আঘাত হেনেছে। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, মিসাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গেছেন তারা।

এক উদ্ধারকারী বলেছেন ক্লাস্টার মিসাইলের বোমা পড়েছে রোস হাইন, রামাত হাসহারন এবং মধ্য ইসরায়েলের অন্যান্য জায়গায়।

এক্সে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বোমার আঘাতে একটি গাড়ি উল্টে গেছে।

তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, সর্বশেষ ছোড়া মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল ছিল। ওই সময় মধ্য ইসরায়েলের পাশাপাশি ইলাতেও সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। তবে ইলাতের দিকে যাওয়া মিসাইলটি খালি জায়গায় পড়েছে।

সূত্র : টাইমস অব ইসরায়েল

