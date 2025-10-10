ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আর নেই

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
ল্যাবএইড হাসপাতালের একটি সূত্র তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, গত ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) তিনি ‘ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে’ আক্রান্ত হন। পরে তার হৃদযন্ত্রে স্টেন্ট (রিং) পরানো হয়।
গত শনিবার থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অক্সিজেন লেভেল কমে যাওয়ার পাশাপাশি ফুসফুসে পানি জমে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। রোববার সন্ধ্যায় তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাইফ সাপোর্টে থাকার পর কিছুটা উন্নতি দেখা দিলেও পরে আবার অবস্থার অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত আজ বিকেলে চিকিৎসকেরা লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সাহিত্য, শিক্ষা ও চিন্তার জগতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন এক অনন্য নাম। তার মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য ও শিক্ষাঙ্গনে গভীর শোক নেমে এসেছে।