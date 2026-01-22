আসছে ইয়াশ-পারসার রোম্যান্টিক-কমেডি ফিল্ম

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
আধুনিক নগরজীবনের প্রেম এবং সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই নিয়ে আসছে বিশেষ অরিজিনাল ফিল্ম ‘একসাথে আলাদা’। এই ফিল্মটির মাধ্যমেই হইচই তাদের ১ ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের নতুন ফিল্ম ফরম্যাটের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে।
‘একসাথে আলাদা’ একটি রোম্যান্টিক-কমেডি ঘরানার ফিল্ম। এটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা রেজাউর রহমান। গল্পে উঠে আসবে সমসাময়িক শহুরে জীবনের প্রেম, মান-অভিমানে ঘেরা সম্পর্কের টানাপড়েন।
এই ফিল্মে ইয়াশ রোহান অভিনয় করছেন ‘ফারহান’ চরিত্রে এবং পারসা ইভানাকে দেখা যাবে ‘আমিরা’ চরিত্রে। ইয়াশ-পারসা জুটি দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও, হইচই-এর পর্দায় এবারই প্রথম তাদের একসঙ্গে দেখা যাবে। নির্মাতার দাবি, এই ফিল্মে দর্শকদের প্রিয় এই জুটিকে সম্পূর্ণ নতুন এবং সময়োপযোগী অবতারে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এই সিনেমায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে তারিক আনাম খান, তুষার খান, রোজী সিদ্দিকী, দীপা খন্দকারসহ আরও অনেককেই।
সম্প্রতি হইচই বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে ফিল্মটির ‘লুক রিভিল’ পোস্টার শেয়ার করা হয়। পোস্টারটিতে গোলাপি আভার মাঝে ইয়াশ ও পারসার লুক দর্শকদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরা এই নতুন জুটির রসায়ন দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন।
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদুল ফিতরে হইচই প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে ‘একসাথে আলাদা’।