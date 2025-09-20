‘আমি যদি প্রাপ্য সম্মান পাই অবশ্যই কাজ করতে চাই’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
অনেক দিন ধরেই পর্দায় নেই এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। তবে ভক্তরা এখনো অপেক্ষায়- কবে আবার তিনি নিয়মিত অভিনয়ে ফিরবেন।
এ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন পূর্ণিমা।
এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ভুঁইফোঁড় অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান নিয়েও নিজের অবস্থান জানিয়েছেন ঢাকাই সিনেমার এই চিত্রনায়িকা।
তিনি বলেন, ‘অনেক সময় আমাকেও বলে- অ্যাওয়ার্ড নিতে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করি, কোন কাজের জন্য দেবে? তারা বলে-এমনি! এমনি আবার অ্যাওয়ার্ড হয় নাকি? যাদের পুরস্কার দিচ্ছে, তাদের নামই আগে শুনিনি। এসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে না। ’
অভিনয় ছাড়েননি পূর্ণিমা, ভালো গল্প আর মানসম্মত চরিত্র পেলে এখনো কাজ করতে রাজি তিনি। বিশেষ করে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করার আগ্রহের কথা জানান এই অভিনেত্রী।
পূর্ণিমা বলেন, ‘ওটিটিতে কাজ করতে চাই। তবে সেখানে একটা বড় সিন্ডিকেট কাজ করে। বাইরের কাউকে সহজে জায়গা দেয় না। যারা ওই দলে আছে, তারাই সব সময় সুযোগ পায়। অথচ অনেক মেধাবী শিল্পী আছেন, যারা ভালো কাজ করতে পারেন- তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয় না। ’
তবে সবকিছুর পরও পূর্ণিমা আশাবাদী। তার মতে, ভালো কাজ, ভালো গল্প আর যোগ্য সম্মান পেলে তিনি অবশ্যই ফিরতে চান। তার কথায়, ‘আমি যদি প্রাপ্য সম্মান আর ভালো গল্প পাই, অবশ্যই কাজ করতে চাই। ’
ওটিটির কিছু কাজ যেমন ‘মহানগর’, ‘কারাগার’ ও ‘গোলাম মামুন’ তার ভালো লেগেছে। তিনি মনে করেন, এ রকম গল্পে কাজ করার সুযোগ থাকলে অভিনয়ে নতুন করে প্রাণ পেতেন।
পূর্ণিমা চান, অভিনয়ের প্ল্যাটফর্ম যেটাই হোক, সেখানে যেন যোগ্যতার মূল্যায়ন হয়। আর কেবল জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে শিল্পের মান বজায় রাখা হয়।