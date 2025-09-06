আবারও শুরু প্রতিভা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতা মার্কস অলরাউন্ডার

বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। মার্কস অলরাউন্ডার আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায় এই তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়সমূহ- গ্রুপ প্লে-৪র্থ : জুনিয়র স্কুল, ৫ম -৮ম : মিডল স্কুল, ৯ম – ১২দশ : হাই স্কুল এবং কলেজ। বিষয়সমূহ হচ্ছে – জুনিয়র স্কুল : গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্পবলা। মিডল স্কুল : গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা। হাই স্কুল ও কলেজ : গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।
বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করতে হবে www.marksallrounder.com
মার্কস অলরাউন্ডারে ৩টি গ্রুপ থেকে সেরা ৩ অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবেন সর্বমোট ১ কোটি টাকারও বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে ৩টি গ্রুপের ফার্স্ট রানার্স আপ এবং এবং সেকেন্ড রানার্স আপ প্রত্যেকে পাবে ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি।
৩টি গ্রুপের ৬ টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে সেরা ৩ জন করে সর্বমোট ৫৪ জন সেরা পারফর্মারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক।
জাতীয় পর্যায়ে ৩ টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ১ টি করে কম্পিউটার।
মার্কস অলরাউন্ডার এর আঞ্চলিক পর্ব শুরু হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে। প্রথম প্রতিযোগিতার ভেন্যু
সেন্ট প্লাসিড স্কুল এন্ড কলেজ। এভাবে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ১০০ টি আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
