আগামীকাল থেকে চাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে চাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ।
আগামীকাল (রোববার, ১৪ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়ে চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেয়া যাবে বুধবার পর্যন্ত। ২১ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। এটি প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
চাকসুতে মোট পদ রয়েছে ২৮টি। এছাড়াও হলসংসদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শিক্ষার্থীরা।
প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে মনোনয়ন বিতরণ। ছাত্রসংসদের প্রতিটি ফর্মের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। আর হলসংসদের ফরমের দাম ২০০ টাকা। একজন শিক্ষার্থী কেবল একটি ফরম সংগ্রহ করে একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
প্রায় ৩৬ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা যায় উচ্ছ্বাস। এরই মধ্যে কে কোন পদে নির্বাচন করবেন তা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা। এছাড়াও প্যানেল নির্ধারণ নিয়েও আলোচনা করছে ছাত্র সংগঠন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
উল্লেখ্য, আগামী ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম চাকসু নির্বাচন। ভোটগ্রহণ চলবে ওএমআর ফরমে।