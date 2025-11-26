আইনজীবী আলিফ হত্যা : আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যাকাণ্ডে জড়িত পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন আইনজীবীরা।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনের সঞ্চালনায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল বারী বলেন, আইনজীবী আলিফ ছিলেন উদ্যমী ও মেধাবী তরুণ। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আইনের মানুষ যদি নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তবে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবে? তাই দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের বিষয়ে কোনোরূপ বিলম্ব আমরা মেনে নেব না।”
মামলার আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, আলিফ হত্যাকাণ্ডে জড়িত চার্জশিটভুক্ত পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা পিপি আশারাফ হোসেন চৌধুরী রাজ্জাক, মহানগর পিপি মো. মফিজুল হক ভুঁইয়া, স্পেশাল পিপি রওশন আরা বেগম, ফৌজুল আমিন চৌধুরী, অতিরিক্ত পিপি হোসাইন মো. আশরাফ উদ্দিন, মোরশেদ আলম, সাইফুল আবেদীন, কবির হোসাইন, আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক তারিক আহমদ, সদস্য সচিব আহমেদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী সাজ্জাদসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, এটি এমন এক নেক্কারজনক ঘটনা যা সমগ্র আইনজীবী সমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তারা প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেন, পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার না হলে আইনজীবী সমাজ আরও কঠোর কর্মসূচি নিতে বাধ্য হবে।
সভাপতির বক্তব্যে আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সাত্তার বলেন, একজন আইনজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করা বিচার বিভাগ, আইনজীবী সমাজ ও ন্যায়বিচারের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। আমরা চাই এই হত্যার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক আসামি দ্রুত আইনের আওতায় আসুক।
স্বাগত বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী বলেন, যেকোনো হত্যার বিচার হওয়া উচিত, কিন্তু একজন আইনজীবীর হত্যার ঘটনায় দ্রুত বিচার আরও জরুরি। কারণ আইনজীবীরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই আলিফ হত্যাকাণ্ডের বিচার বিলম্বিত হলে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাবে।