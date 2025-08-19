অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
অসুস্থতার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন টিমের সদস্য প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না চিফ প্রসিকিউটর বরাবর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। চিফ প্রসিকিউটর তার আবেদন মঞ্জুর করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন।
তিনি দীর্ঘদিন ধরে জন্ডিস ও লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত। নিয়োগের পর কয়েকদিন অফিস করার পরই তার শরীরে এই জটিল রোগ ধরা পড়ে। এরপর থেকেই তিনি ছুটিতে ছিলেন বলেও জানান এম এইচ তামিম।
গত ১ জানুয়ারি প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী জজকোর্টের আইনজীবী হাসানুল বান্না।