সিরিয়ালে অভিনয় করতে আসিনি : শুভশ্রী

ওপার বাংলার অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। বর্তমানে টলিউডের প্রযোজকদের আস্থার আরেক নাম এই নায়িকা। শুধু বড় পর্দা নয়, ওটিটিতেও নিজের দাপট ধরে রেখেছেন রাজ ঘরণী। এই বছরও তার ঝুলিতে রয়েছে গৃহপ্রবেশ, ধূমকেতুর মতো ব্লকবাস্টার ছবি।
তবে এই অবস্থানে পৌঁছানোর পথটা সহজ ছিল না। কমার্শিয়াল বাংলা ছবিতে যেখানে একসময় নায়িকারা কেবলই ‘প্রপ’ হিসেবে বিবেচিত হতেন, সেখানে নিজের লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন শুভশ্রী।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শুভশ্রী তার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আনেন। তিনি জানান, প্রথমবার যখন কলকাতায় পা রেখেছিলেন, তখন তার হাতে আসে এক বিরাট অফার পরিচালক অনুরাগ বসুর নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব।
তবে এটি কোনো বড়পর্দার অফার ছিল না। হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয়ের জন্য শুভশ্রীকে নির্বাচন করেছিলেন এই পরিচালক। কিন্তু শুভশ্রী সেই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন। তার কথায়, ‘আমি তো সিরিয়ালে অভিনয় করতে আসিনি দাদা, ছবিতে কাজের সুযোগ থাকলে আমাকে ডেকো।’
শুভশ্রীর এই প্রত্যয়ী মনোভাব সেদিনই হয়তো মুগ্ধ করেছিল অনুরাগ বসুকে। পরিচালক নাকি তখন শুভশ্রীকে বলেছিলেন যে তিনি অনেক দূর এগোবেন নিজের ক্যারিয়ারে।
পিতৃভূমি ছবিতে সাইড রোল দিয়ে টলিউডে যাত্রা শুরু করা শুভশ্রীর ভাগ্য বদল হয় রাজ চক্রবর্তীর চ্যালেঞ্জ ছবিতে দেবের নায়িকা হওয়ার পর। নিজের এই স্পষ্টবাদী অবস্থানই প্রমাণ করে যে শুরু থেকেই তিনি ছিলেন তার লক্ষ্যে অবিচল।