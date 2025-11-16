৩০ বছর ধরে পালিয়ে থাকা হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা মামলার আসামি কামাল উদ্দিনকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার (১৫ নভেম্বর) থানার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর গেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার কামাল উদ্দিন হাটহাজারীর বারিয়া ঘোনা এলাকার ছালে আহম্মদের ছেলে।
র্যাব জানায়, ১৯৯৬ সালের একটি হত্যা মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি কামাল উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে এলাকাতেই লুকিয়ে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে র্যাবের একটি দল গত ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চট্টগ্রাম র্যাবের সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, ৩০ বছর ধরে পালিয়ে থাকা হত্যা মামলার আসামিকে গ্রেপ্তারের পর হাটহাজারী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।