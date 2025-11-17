হাসিনার রায় : আদালত চত্বরে সাদিক কায়েম, হাদি, ফরহাদ-স্নিগ্ধরা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে হওয়া মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর)। এ মামলার রায় ঘিরে আদালত চত্বরে উপস্থিত হয়েছেন শহীদ পরিবারের সদস্য, জুলাই যোদ্ধা ও আহতরা।
আজ সকাল ১০টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ মীর মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। এর কিছু সময় পর উপস্থিত হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একইসঙ্গে ট্রাইব্যুনাল চত্বরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ হোসেন। এর আগে ঢাবির কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর বারী হামিমকেও দেখা যায় ট্রাইব্যুনালে গেটে।
ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়ে স্নিগ্ধ বলেন, শেখ হাসিনা এত বেশি অপরাধ করেছে যে তাকে এক হাজারবার মৃত্যুদণ্ড দিলেও কম হবে। বাংলাদেশের জনগণ ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার রায় ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখন কেবল কোর্ট থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। এই দেশের জনগণ ৫ আগস্ট তার রায় দিয়েছেন