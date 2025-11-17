সেনাবাহিনীর অভিযানে চালের বস্তায় পিস্তল-ককটেলসহ আটক ৪

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে একটি দেশীয় তৈরি পিস্তল, এক রাউন্ড অ্যামুনিশন গুলি এবং চারটি তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের একটি দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করে। ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের একজন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সেনাবাহিনী জানায়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি তল্লাশি করতে গিয়ে চালের বস্তার ভেতর লুকানো অবস্থায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দিনাজপুর থেকে যাত্রা শুরুর পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে বিরতির সময় তিন থেকে চার জন ব্যক্তি বেশ কিছু চালের বস্তা নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। পরে ওই বস্তাগুলো থেকেই অস্ত্র ও ককটেল উদ্ধার করা হয়।
সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এ ঘটনায় জড়িত নাশকতাকারীদের শনাক্তে তদন্ত ও গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, জননিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তারা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সন্ত্রাস ও নাশকতা দমনে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।