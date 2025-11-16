সারাদেশে সব ধরনের গাড়ি চলবে, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে প্রতিহত করবো

সুপ্রভাত ডেস্ক »

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউনেও সারাদেশে সব ধরনের গাড়ি চলবে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ফেডারেশন।

এ ছাড়া গত বছরের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, শ্রমিকরা সেই প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে বলেও জানায় সংগঠনটি।

রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে সংগঠনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির খান এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দেশের সব ধরনের গাড়ি চলবে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আমরা তা প্রতিহত করবো। আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিরলসভাবে কাজ করছেন এবং দেশের যোগাযোগব্যবস্থা সচল রাখতে পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা দেশব্যাপী দায়িত্ব পালন করছেন।

একই সঙ্গে সরকার আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বলেন, মানবতাবিরোধী হত্যা মামলায় পতিত আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ঢাকাসহ সারা দেশে লকডাউন কর্মসূচির ডাক দেয়। এর মাধ্যমে তারা নির্বাচন বানচাল ও দেশ অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। ওই লকডাউন চলাকালে সারা দেশে প্রায় ২০টি পরিবহন অগ্নিসন্ত্রাসের শিকার হয় এবং ময়মনসিংহে একটি বাসে আগুন দিয়ে পরিবহন শ্রমিক জুলহাস ড্রাইভারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকার মহাখালী, গাবতলী, সায়েদাবাদ, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়াসহ বিভিন্ন স্থানে পরিবহন শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং একই কর্মসূচি সারাদেশে পালিত হয়।

তিনি বলেন, ১৮ কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারে যখন অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে, তখন আওয়ামী লীগ পর্দার আড়াল থেকে নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে আবারও ১৬ ও ১৭ নভেম্বর নতুন করে লকডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এসব লকডাউন, অগ্নিসন্ত্রাস ও নাশকতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জনগণও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করেছে।

হুমায়ূন কবির খান ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও গাড়ির মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু প্রমুখ।

