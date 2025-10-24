সাবের আহমদ আসগরী’র মত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করা হবে : নঈম জাহাঙ্গীর

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীর বলেছেন, সাম্য সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কাজ করে যাবে।
তিনি আরোও বলেন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বের করে সাবের আহমদ আসগরী’র মত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, চট্টগ্রাম মহানগর ও উত্তর জেলা ইউনিট কমান্ড আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম সাবের আহমদ আসগরী’র স্মরণে শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।
সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আহমদ খান।
বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুখ্য আলোচক ছিলেন,মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ মাহফুজুর রহমান।
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ইউনিট কমান্ডের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মো. শাহ আলম ভূঁইয়া ও চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিট কমান্ড বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাহিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় আরোও বক্তব্য রাখেন নৌ কমান্ড অনিল বরন রায়, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য ডা. মো. ইউসুফ, রাখাল চন্দ্র বনিক, ডা. গোফরানুল হক,চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ইউনিট কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ড এ এইচ এম জিলানী চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম সাবের আহমদ আসগরী’র কনিষ্ঠ কন্যা আনিকা শবনম আসগরী,গণ অধিকার চর্চা কেন্দ্রের সদস্য সচিব মশিউর রহমান খান।