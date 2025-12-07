সাবেক রাষ্ট্রপতি হামিদের বিরুদ্ধে ২৪ কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগ দুদকের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে নিকুঞ্জ-১ এলাকায় সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধনের নামে রাষ্ট্রের ২৪ কোটি টাকা ক্ষতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন জানিয়েছেন, কমিশন কখনও ব্যক্তির পরিচয় দেখে অনুসন্ধান করে না; মূল বিষয় হলো অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠতা।
রাজধানীর অভিজাত নিকুঞ্জ এলাকার লেকড্রাইভ রোডের ৬ নম্বর প্লটে ৩ তলা বিশিষ্ট ডুপ্লেক্স বাড়ি রয়েছে হামিদের। রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব শেষে তিনি ২০২৩ সালের এপ্রিলে সপরিবারে ওই বাড়িতে ওঠেন। অভিযোগ, বাড়ির দুই পাশের রাস্তা হাঁটার জন্য বাঁধা, নান্দনিক ডেক ও ঝুলন্ত ব্রিজ, খালসংলগ্ন অত্যাধুনিক ল্যাম্পপোস্ট নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এরপর এলাকাটি রীতিমতো নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া সাধারণের প্রবেশে ব্যাপকভাবে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তবে পট পরিবর্তনের পর আলোচিত বাড়িটি এখন পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে।
রাজউক সূত্র জানায়, নিকুঞ্জ-১ এলাকায় সাবেক রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি অনেক ক্ষমতাসীন এমপি, মন্ত্রী ও ব্যবসায়ীও চোখ ধাঁধানো বাড়ি করেছেন। হামিদ বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সাবেক রাষ্ট্রপতি, যিনি দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের মুখোমুখি হচ্ছেন; প্রথম ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদের ক্ষেত্রে মামলা, দণ্ড ও জরিমানা দিয়ে একটি ঐতিহাসিক নজির স্থাপিত হয়েছিল।
সূত্র : ঢাকা পোস্ট।