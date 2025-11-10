সাতকানিয়ায় ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবার প্রাণ গেল

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে ছেলের ছুরিকাঘাতে আহমেদ হোসেন (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার কাঞ্চনা ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আহমেদ হোসেন ওই এলাকার জলিল বক্সের ছেলে। এ ঘটনার পর ছেলে রিয়াদ হোসেন (২৫) পলাতক।

পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত রিয়াদ পেশায় টমটম চালক। রাতে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে রিয়াদ ঘরে থাকা ছুরি দিয়ে বাবার গলায় আঘাত করেন। এতে রক্তাক্ত অবস্থায় আহমেদ হোসেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার বলেন, পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহ হেফাজতে নিয়েছে। এটি ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগীর ছেলেকে ধরতে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলাসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও