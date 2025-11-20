শেখ হাসিনার রায় : ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি-প্রসিকিউশনকে হুমকি, গ্রেপ্তার ১

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের রায় ঘোষণা ঘিরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতি-প্রসিকিউশন টিমকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় মো. শরীফ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ (বৃহস্পতিবার) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা। এর আগে, গতকাল বুধবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন শরীফ। তার বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার সাতআনি গ্রামে।
প্রসিকিউশন জানায়, জুলাই গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় ঘিরে ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারক ও প্রসিকিউটরদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় চারজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন।
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে রাজসাক্ষী মামুনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।