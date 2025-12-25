শুক্রবার টিআইসিতে প্রফেসর শায়েস্তা খানের স্মরণসভা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শিক্ষাবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক প্রফেসর শায়েস্তা খান স্মরণে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় টিআইসিতে স্মরণসভার আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম মহানগরী ক্রীড়া সংস্থা।
স্মরণসভায় প্রধান অতিথি থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীরপ্রতীক। বিশেষ অতিথি থাকবেন-বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি একেএম আবদুল হাকিম ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
সভাপতিত্ব করবেন চট্টগ্রাম মহানগরীর ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ বিপিএম।
স্মরণসভায় আলোচক হিসেবে থাকবেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, শিল্পপতি মির্জা সালমান ইস্পাহানী, সোনালী ব্যাংক পিএলসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম মহানগরীর ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শিক্ষাবিদ প্রফেসর শায়েস্তা খান ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর নগরীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।