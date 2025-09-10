শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যাশা, সবাই একসঙ্গে কাজ করব: সাদিক কায়েম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ডাকসু নির্বাচনে সহ সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচিত সাদিক কায়েম বলেছেন, যে মতের হোক না কেন সবাই একসঙ্গে কাজ করবেন। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যাশা। আমরা ক্যাম্পাসকে স্বপ্নের ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলব।’
যারা একসাথে নির্বাচন করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে উপদেষ্টা বলেন ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, তাঁরা আমাদের পরামর্শ দেবেন।
জুলাই বিপ্লব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগামী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখবেন বলে জানান তিনি।
দায়িত্বপালনকালে মারা যাওয়া সাংবাদিক ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান সাদিক কায়েম। তিনি সব গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।
আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিক্রিয়া জানান ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের নির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম।