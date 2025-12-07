শাহবাগ ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা, যান চলাচল স্বাভাবিক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র স্কুলিং মডেল ভিত্তিক খসড়া অধ্যাদেশ উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরির অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ মোড় প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধ করার পর সড়কটি থেকে সরে গেছেন পাঁচটি কলেজের শিক্ষার্থীরা।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়ার পর রাজধানীর এই ব্যস্ততম মোড়ে যান চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়েছে। এর আগে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তারা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি হলে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে এবং কলেজগুলোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই স্কুলিং মডেল বাতিল করে উচ্চমাধ্যমিকের বিদ্যমান কাঠামো বহাল রাখতে হবে। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচিতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।
এর আগে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। সকাল ১১টার পর ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড়ে জড়ো হন। পরে সরকারি বাংলা কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে প্রধান সড়কে অবস্থান নেন।
অন্যদিকে, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির দ্রুত অধ্যাদেশের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন সাত সরকারি কলেজের স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। তারা আজ দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষাভবন মোড়ে অবরোধ কর্মসূচিতে নেমেছেন৷ তাদের এক দফা দাবি, দ্রুত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।
শিক্ষার্থীরা জানান, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করলেও এখনো চূড়ান্ত অধ্যাদেশের কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এতে পরিচয় সংকট, অ্যাকাডেমিক অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।