লোহাগাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ভেঙে শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে নয়টায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের রশিদারপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকের নাম হেলাল উদ্দীন (৩৫)। তিনি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদার পাড়ার কামাল উদ্দীনের ছেলে।

তার সঙ্গে কাজ করতে আসা আরেক নির্মাণ শ্রমিক আব্দুল খলিল জানান, সকালে ভবনে কাজ করতে গিয়ে হেলালের ওপর নির্মাণাধীন ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

