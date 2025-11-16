নির্দিষ্ট দলকে খুশি করতে ‘গোপন শলাপরামর্শে’ প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি: গোলাম পরওয়ার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

‘একটি নির্দিষ্ট দলকে খুশি করার জন্য গোপন শলাপরামর্শের ভিত্তিতে’ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রশাসনে রদবদল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এই ধরনের নিয়োগ ও বদলির কারণে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হচ্ছে- এমন মন্তব্যও করেন তিনি।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) বদলিসহ প্রশাসনে রদবদলের বিষয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট দলকে খুশি করার জন্য গোপন শলাপরামর্শে এসব নিয়োগ, বদলি করা হচ্ছে। এতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হচ্ছে। আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে আহ্বান করব নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য।’

এর আগে সকালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির আমির শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আটটি দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও জানান, জুলাই জাতীয় সনদে (সংবিধান সংস্কার) গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের যে দাবিগুলো আংশিক পূর্ণ হয়েছে, সে দফাগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়নে আট দলের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আট দলের লিঁয়াজো কমিটি পরবর্তী বৈঠকে বসে কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন।’

একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণায় জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি সরকারকেই এ সংকট নিরসন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

