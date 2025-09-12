লিটনের অর্ধশতক হংকংকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

সুুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক
এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিশাল জয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার তারা ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে হংকং দলকে। একই সাথে চট্টগ্রামে ২০১৪ সালে পরাজয়েরর প্রতিশোধও নেয়া হয়েছে।
টি-টোয়েন্টিতে এর আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ-হংকং। ২০১৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হংকংয়ের কাছে ২ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ।
আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা। হংকং দলের করা ১৪৩ রানের বিরুদ্ধে ১৭.৪ ওভার খরচায় ৭ উইকেট হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে বাংলাদেশ। ইমন (১৯ রান) ও তানজিদ হাসানের (১৪ রান) উদ্বোধনী জুটি ৪৭ রানের মধ্যে ফিরে গেলে অধিনায়ক লিটন দাস তওহিদ হৃদয়কে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে ব্যাট চালিয়ে দলের বিশাল জয় নিশ্চিত করেন। লিটন ৩৯ বলে ৫৯ রান করে শেষ মুহূর্তে আউট হয়ে ফিরে যান। হৃদয় ৩৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এর আগে শুরু থেকে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে হংকংকে চাপে রাখেন টাইগার বোলাররা।
শেষ দিকে রানের গতি বাড়ালেও বোর্ডে অত বেশি রান তুলতে পারেনি হংকং। ১৪৩ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে হংকং। আংশি রাথ আউট হন দলের ৭ রানের মাথায়। ৫ বলে ৪ রান করা হংকংয়ের ওপেনারকে সাজঘরে ফেরান টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ। এরপর প্রতিরোধ গড়েছেন জিশান আলী এবং বাবর হায়াত। দুজনে এগিয়েছেন ধীরেসুস্থে। তেমন টি-টোয়েন্টিসুলভ ব্যাটিংয়ের দেখা মেলেনি। ১২ বলে ১৪ রান করা হায়াত দলের ৩০ রানের মাথাতে সাজঘরে ফিরে যান। পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে জোড়া উইকেট হারিয়ে ৩৪ রান তোলে হংকং।
ক্রিজে টিকে থাকা জিশান আলী এক প্রান্ত আগলে রেখে খেলে যাচ্ছিলেন। চারে নেমে নিজাকাত খানও প্রতিরোধ গড়েছেন। তবে দুজনই এগিয়েছেন ধীরেসুস্থে। ৩৪ বলে ৩০ রান করা জিশান আউট হয়েছেন দলের ৭১ রানের মাথাতে। জিশানের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন দলের অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজা। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দলের রানের গতি বাড়ান মুর্তজা। ১৯ বলে ২৮ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে বিদায় নেন অধিনায়ক। হয়েছেন রান আউট। অধিনায়কের বিদায়ের পর কিছুটা কমেছে হংকংয়ের রানের গতি। ৪০ বলে ৪২ রান করা নিজাকাত খানকে ফেরান রিশাদ হোসেন। পরের বলেই কিঞ্চিত শাহকে ফিরিয়েছেন রিশাদ। নির্ধারিত ২০ ওভারের খেলা শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রানের পুঁজি দাঁড় করায় হংকং। ২টি করে উইকেট শিকার করেছেন রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব এবং তাসকিন আহমেদ। এ ম্যাচের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রিশাদ ৫০ উইকেট পূর্ণ করেছেন।