লাগামহীন পণ্যমূল্য জনজীবনে নাভিশ্বাস

দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে বর্তমানে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তা কেবল উদ্বেগজনক নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর এক বড় ধরনের চপেটাঘাত। চাল, ডাল, ভোজ্যতেল থেকে শুরু করে কাঁচাবাজারের প্রতিটি পণ্যের দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ও আয়ের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ পরিবারগুলোর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

বাজারের এই অস্থিরতার পেছনে বেশ কিছু দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কারণ বিদ্যমান। সংশ্লিষ্টদের মতে, জ্বালানি তেলের সংকটে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্যের সরবরাহ চেইন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের টানা বৃষ্টিপাতে ফসলের ক্ষতি ও সরবরাহ ঘাটতিকে দাম বাড়ার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। তবে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বিষয় হলো ‘বাজার সিন্ডিকেট’। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।
আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ হলো ‘প্যানিক বায়িং’ বা আতঙ্কিত কেনাকাটা। দাম আরও বাড়বে—এমন আশঙ্কা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য মজুত করার প্রবণতা অসাধু ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো করে দিচ্ছে। ফলে বাজারে চাহিদার তুলনায় কৃত্রিম ঘাটতি প্রকট হয়ে উঠছে।
মূল্যস্ফীতির এই কষাঘাতে সবচেয়ে বেশি জর্জরিত শ্রমজীবী ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ। প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে যেখানে মুরগি বা ডিম ছিল ভরসা, এখন সেখানেও হাত দেওয়ার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে তাদের খাদ্য তালিকা থেকে পুষ্টিকর খাবার বাদ দিচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাজারে গিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করা ছাড়া সাধারণ ক্রেতাদের আর কোনো উপায় থাকছে না।
বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে এবং জনমনে স্বস্তি ফেরাতে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ও সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে কেবল লোকদেখানো অভিযান নয়, বরং নিয়মিত ও কঠোর বাজার তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। যারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে, তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।জ্বালানি সংকটের দোহাই দিয়ে যেন পরিবহন মালিকরা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করতে না পারে, সেদিকে নজরদারি বাড়াতে হবে। কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো থেকে সরাসরি শহরে পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা সুগম করতে হবে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য টিসিবির মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রির পরিধি আরও বাড়াতে হবে। ট্রাক সেলের সংখ্যা বাড়িয়ে পাড়া-মহল্লায় পৌঁছে দিতে হবে যেন নিম্নবিত্তের মানুষের ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। গুদামগুলোতে অবৈধভাবে পণ্য মজুত রাখা হচ্ছে কি না, তা তল্লাশি করতে হবে। জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে প্রতিদিনের মূল্য তালিকা যাচাই করা জরুরি। বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে যেসব পণ্যের দাম বাড়ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যেতে পারে।
একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করা। বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য আর অব্যবস্থাপনার কাছে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব কোনোভাবেই কাম্য নয়। সরকারকে কেবল আশ্বাস নয়, বরং দৃশ্যমান পদক্ষেপের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্যবসায়িক মুনাফার চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যকর বাজার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই এখন সময়ের একমাত্র দাবি। নতুবা এই অস্থিরতা সামাজিক অসন্তোষকে আরও ঘনীভূত করবে।

