রোববার নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে সিইসির মতবিনিময়

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন আগামীকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সকাল বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। আইন–শৃঙ্খলা বৈঠকে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন সিইসি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের কর্মশালা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নিতে তিন দিনের সফরে গত শুক্রবার চট্টগ্রাম এসেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)।
সফরের দ্বিতীয় দিন শনিবার চট্টগ্রাম আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ‘নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও উত্তরণের উপায়’ র্শীষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তিনি।