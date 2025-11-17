রায় ঘোষণার আগে দেশবাসীকে সালাম জানালেন চিফ প্রসিকিউটর

সুপ্রভাত ডেস্ক »

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. তাজুল ইসলাম দেশবাসীকে সালাম জানিয়েছেন।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি দেশবাসীকে সালাম জানিয়ে একটি পোস্ট করেন।

পোস্টে চিফ প্রসিকিউটর লেখেন—‘আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ। আল্লাহ এ দেশকে শান্তি ও নিরাপত্তার জনপদ হিসেবে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমিন।’

আজ বেলা ১১টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ জুলাই গণহত্যার দায়ে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের মামলার রায় ঘোষণা হবে।

